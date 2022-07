Pero esto no fue ningún impedimento para que la joven continuara cantando. En un momento, una mujer se le acerca para ayudarla con las rosas y Ángela en forma chistosa le dice “¿Por qué te llevas mis flores”, a lo cual el público comienza a aplaudirle y ella sigue con su interpretación. Archivado como: Detalle Ángela Aguilar fans

"Es una belleza de México", "Qué noble", "Eso es pura humildad", entre otros comentarios más. Pero no faltó quien dijera que lo hizo para 'quedar bien'; "Eso lo hace cuando le conviene", "Pues de los errores se aprende", son algunos que se leen por medio del video en TikTok. (VER VIDEO)

Portando un hermoso vestido color naranja, a Ángela Aguilar le llovieron cientos de comentarios positivos acerca de la acción que tuvo, algunas personas incluso dijeron que no entienden porque es tan criticada, si se porta así con sus fans; “Y luego dices que es mal educada, si ésta niña es un sol y amor y no hablemos del señor talento que se carga”, “Lo mejor en la música regional mexicana”…

Detalle Ángela Aguilar fans: La hija de Pepe Aguilar concede su primer concierto en solitario

Según informes de Agencia Reforma, el 11 de junio, Ángela Aguilar ofreció su primer concierto en solitario en Guadalajara, momento especial que decidió realizar en el Auditorio Telmex. Desde el arranque del concierto, a las 21:00 horas, la hija menor de Pepe Aguilar logró, con sus encantos, enamorar a miles de “angelitos” y “angelitas”, como les llama a sus fans, pero también se echó a la bolsa a los padres de familia que acompañaron a sus hijos pequeños y adolescentes.

"Ya No Me Interesas" y "Me Gustas Mucho" fueron algunas de sus primeras interpretaciones junto con el Mariachi Zacatecano. "Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí porque esta es mi primera vez cantando sola en Guadalajara. Eso me tiene muy contenta", saludó la cantautora que, como parte de su espectáculo, homenajeó a su abuela Flor Silvestre, quien falleció en noviembre de 2020.