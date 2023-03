Ángela Aguilar, la escultural hija de Pepe Aguilar, aparece en un sexy bikini en color negro desde la playa

Luce una cinturita de envidia, pero recibe algunas críticas de los internautas

El minibikini apenas cubre sus partes más íntimas y escondidas Ángela Aguilar, la escultural hija de Pepe Aguilar, aparece en un sexy bikini en color negro desde la playa sin que le importen las críticas de la gente, pues con esas dos mini prendas, encendió las más bajas pasiones de sus fans que ven cómo al pasar de los años va tomando forma su cuerpo y es más atractiva para ellos, la publicación se puede ver en su cuenta oficial de Instagram. En su posta, la cantante mexicana escribió lo siguiente: “Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti”, a lo que de inmediato más de 5, 700 personas reaccionaron con un comentario mientras un millón de seguidores le dieron me gusta, esto cuando la artista ya suma poco más de 9 millones en su cuenta oficial. CUERPAZO DE ENVIDIA La publicación fue compartida por el programa de espectáculos de Suelta la Sopa donde recibió las más duras críticas que a continuación te diremos, cabe destacar que la cantante se ganó a pulso el rechazo al decir que era parte de sangre Argentina, justo cuando estaba el mundial y cuando México perdió contra la albiceleste, algo que no le perdonaron muchos de sus fans. Y aunque en esta fotografía luce un cuerpazo, con su cinturita que la destaca de cualquier otra estrella del espectáculo, ni eso, ni su diminuto bikini lograron cautivar al 100 por ciento de los visitantes a la página, por lo que deberá hacer más que eso para lograr ‘enamorar’ otra vez a sus fieles fanáticos de las redes sociales, se informó sobre Ángela Aguilar en atrevido bikini.

Ángela Aguilar bikini: NO SE LO PERDONAN Y precisamente ese fue uno de los primeros comentarios de la gente: “Si la muchacha dijo que tenía parte de Argentina y que eras un poco de Argentina porque la mamá es de ahí y cuando los hijos son mezclados aquí en Estados Unidos son parte de los dos países, la gente critica y no se pone a pensar que hay en este mundo hay muchas mix, pero por ley tienen que decir que son mexicanos, ay Dios mío si no no triunfan, que Dios la bendiga esa niña que está muy bonita”. Otros comentaron: “El agua azul como tu bandera Argentina”, “¿Cuántas costillas se quitaría?”, “quiere ser Selena Gómez”, “alta piba Argentina”, “solo así puede estar en boca de todos porque por su música no creo”, “la estrategia de las mujeres, encuerarse”, “cuerpazo argentino”, “ella es muy bonita, pero tenemos que reconocer que se cree mucho y el papá es igual, es mi opinión”. Archivado como: Ángela Aguilar bikini

Ángela Aguilar bikini: ¿LO HACE PARA VENDER BOLETOS? Pero luego vino otra crítica sobre su reciente práctica de regalar boletos para sus presentaciones: “Como ya no están comprando boletos para presentarse ahora se puso en bikini para subir raiting, pobre muchacha! Eso le pasa por presumida y por sentirse la última coca cola del desierto. Recuerden que hasta las torres gemelas desaparecieron y es así la vida. Se más humilde, pero tu padre es un arrogante también igual que tú. Es mi opinión”. Otro dijo: “Ya se dieron cuenta que el que no enseña no vende y también es mercadotecnia, se ve que también el papá le dio permiso para poder volver atraer al público, si siempre la trae bien vestida como monja, la humildad es el principio de la sabiduría, sabe que su popularidad está cayendo, tuvieron que regalar muchos tickets para poder llenar la plaza México, Majo su prima es más simpática, se ve que si tienes los pies en la tierra y más sencilla Ángela es muy alzadita”. Archivado como: Ángela Aguilar bikini

LAS CRÍTICAS NO PARARON No le perdonan las cosas que han hecho ella y su papá: “Naca”, “liposucción a la vista”, “se destapó la puritana”, “che boluda”, “anda en las playas de Argentina”, “luego luego se ve cirujeada para tener cintura tiene dinero para hacerse eso y más”, “ya no les está dando resultado lo de la cantada entonces hay que resolver de alguna manera. Y dentro de poco ya la veremos encuerada este es el inicio hay hay a don PEPE le va dar un Ataque “. La gente no le perdona su forma de ser: “La que no vende boletos”, “bella como las argentinas, gracias a Dios que no es mexicana jajajaja”, “me saludas a la tuya. NO SE OLVIDA LO QUE HIZO TU PADRE. MENTAR LA MADRE A LOS MEXICANOS. QUE CULPA TIENEN LAS MAMÁS”, “se mira bien la argentina esa”, “me gustaría bañarme contigo, pero sabes no soy un chico fácil”. Archivado como: Ángela Aguilar bikini

