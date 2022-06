¿Qué pasará con el cuerpo de Ángel David Flores Treviño?

Elvira Treviño, tía de la víctima, dijo que a pesar de que el gobierno mexicano accedió a ayudarlos a trasladar el cuerpo de regreso a México, no podrían hacerlo hasta que las autoridades estadounidenses concluyan las investigaciones. “No tienen noticias del FBI, lo único que saben es que no les van a entregar el cuerpo hasta que tengan terminadas las investigaciones, no hay respuesta por ningún lado”, dijo la mujer.

Asimismo, los familiares de Ángel David crearon una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y lograr costear el traslado de sus restos a México. “Les pido su ayuda para que podamos darle un descanso y enviar su cuerpo a México y darle un entierro digno”, se lee en la publicación.