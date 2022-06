Se ha revelado la primera foto del interior de la escuela en Uvalde cuando ocurrió la masacre.

La impactante imagen muestra a unos agentes con rifles y escudo tan solo 19 minutos después de que llegara Salvador Ramos.

A pesar de haber estado adentro, las autoridades tardaron casi una hora en actuar para someter al pistolero.

Múltiples agentes de policía armados con rifles y al menos un escudo balístico estuvieron dentro de la Escuela Primaria Robb en Uvalde 19 minutos después de que llegara el pistolero Salvador Ramos, según documentos revisados por el periódico Austin American Statesman, que también reveló la primera imagen del interior del colegio que muestra a los funcionarios esperando.

La imagen estática, tomada de una cámara de vigilancia, se vuelve escalofriante al observar a los agentes armados dentro de la escuela y recordar que tardaron casi una hora en actuar para detener el mes pasado la masacre que ejecutó Salvador Ramos, quien al final fue abatido, reportaron el New York Post y Daily Mail.

Agentes armados y con escudo antibalas entraron a escuela en Uvalde minutos después de Salvador Ramos

Los nuevos detalles se incluyeron en reportes del Austin American Statesman y KVUE el lunes 20 de junio y representan las últimas revelaciones sobre la polémica respuesta policial al tiroteo masivo ocurrido el 24 de mayo en Uvalde, Texas, que dejó 19 estudiantes y dos maestras muertas.

Las imágenes de una cámara de vigilancia del interior de la escuela mostraban a los agentes armados dentro de un pasillo a las 11:52 a.m. después de que el pistolero Salvador Ramos irrumpiera en la escuela a las 11:33 a.m. a través de una puerta exterior que no se había cerrado automáticamente, indicó el Post.