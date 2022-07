Andrés García ofrece impactante entrevista

El actor mexicano revela que pensó en quitarse la vida

Recientemente, dio a conocer que tiene cirrosis ¡Preocupante! Hace apenas unos días, el reconocido actor Andrés García (que pocos saben que nació en República Dominicana) ofreció impactante entrevista al programa Ventaneando de TV Azteca, conducido por Pati Chapoy, donde reveló que pensó en quitarse la vida. Recientemente, dio a conocer que tiene cirrosis. Sin dejar pasar mucho tiempo, el protagonista de telenovelas como Tú o nadie y Mujeres engañadas, dijo desde su casa de Acapulco, Guerrero, en México, donde estuvo acompañado de su esposa Margarita Portillo, que pensó en quitarse la vida debido al dolor que le han ocasionado las lesiones que se le han acumulado a lo largo de su vida. Andrés García abre su corazón “Llegué a pensar un par de momentos, un par de veces, tan incómodo con tantos dolores, porque luego además está la edad que tiene uno. Empecé a caminar un poquito ayer, pero llevaba como 15 días que no podía caminar, andaba en una silla de ruedas”, expresó el actor Andrés García. Quien también fuera portagonista de la película Pedro Navaja confesó también que llegó a preguntarse algunas veces que caso tenía vivir en esas condiciones: “Voy a prepararme mi salida (pensaba), pero gracias a Dios las atenciones de Margarita (su esposa) me sacaron de esa onda”.

“Yo pensaba cómo irme” Tranquilo, a pesar de lo incómodo que resulta hablar de este tema, Andrés García contó que lo único que pasaba por su cabeza era “cómo irse”: “Una era meterme a las olas, que tengo unas olas peligrosísimas que matan a cualquiera en mi playa, y decía: ‘¿qué tal si luego salgo de las olas y no me morí?'”. “No me gusta la idea de darme un balazo, nunca me ha gustado porque se ve feo y pensé en buscar algún tipo de pastilla, que las hay, para irse tranquilamente, sé quien las tiene y no llegué a hacerlo porque quizás me faltaron pantalones”, dijo Andrés, quien comenzó su carrera en el cine en la película Chanoc.

La esposa de Andrés García fue de gran ayuda Margarita Portillo, esposa del actor, expresó que a Andrés García no le toca decidir el final de su vida, pues eso solamente es decisión de Dios y ella no participaría en una situación así. En otra parte de esta entrevista, el artista compartió lo que nadie se hubiera imaginado… “Cuando era joven, no se me escapaba ningún tequila. Sí me eché fácil 30 años en todas las fiestas, todas las parrandas… La cirrosis fue muy sencillo, un análisis, le dije al médico que me sentía mal, débil, porque con la cirrosis lo primero que te da es debilidad y uno no cree en esas cosas, pero más vale que vayan creyendo porque sí te da”.

¿Cómo recibieron la noticia que Andrés García tiene cirrosis? Para finalizar, Margarita Portillo compartió que para ella fue un shock enterarse que Andrés García tenía cirrosis: “Yo sí sabía que era una enfermedad grave, después descubro que es incurable, pero yo pensé que Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento y su estilo de vida, pero no fue así”. Por su parte, el actor reconoció que también consumió todo tipo de sustancias prohibidas a lo largo de su vida: “Combinaba de todo, el tequila, ‘el perico’, yo cometí muchos excesos. Entre los 20 y 25 años me la dieron a probar (refiriéndose a la cocaína) y me gustó. Hace rato que la dejé, no me costó tanto trabajo dejarla, la disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo ustedes porque a la larga te da cirrosis”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO