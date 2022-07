Con casi 300 mil seguidores han enamorado a las personas que deciden dar click en uno de sus vídeos y y ver lo bien que disfrutan los Díaz cuando comparten sus momentos. Anteriormente se le había visto trabajando como albañiles y sus seguidores no los bajaban de “humildes”. ARCHIVADO DE: Familia Millonaria cumpleaños

Los demás hermanos también se dieron su lujo, andaban por toda la tienda escogiendo que le regalarían a su hermana y hasta que se comprarían ellos. Jordy y Joan fueron los que más se divirtieron, pues no paraban de decir chistes y de "burlarse" de la ropa que vendían en las costosas tiendas.

Los gemelos solo se rieron al ver la cara de impresión de su padre y siguieron viendo más artículos en la tienda. Llegaron a la sección de cachuchas y también no podían creer el preció de cada una. "Parece que le echaron cloro", los comentarios graciosos nos faltaron.

Jordy y Joan estaban en la secciones de zapatos, cuando vieron unos “tenis” que les gusto, pero al momento de ver el precio se sorprendieron porque costaban más 25 mil pesos mexicanos. El padre de la familia se sorprendió mucho y dijo “Con esos 25 mil me compro más pares en otra tienda”.

Familia Millonaria cumpleaños: Brayan se la pasó de lo mejor en su cumpleaños

Karen había dicho que, además de Balenciaga, visitaron más de cuatro tiendas entre ellas, Fendi, Dolce & Gabbana y Padra, y que Bryan no se decidía que comprar. “Ya estamos cansados. Ya llevamos 4 tiendas y no es posible que aún no te decidas.” Le comentó su madre.