Ana Gabriel pierde estribos. La conocida ‘Diva de América’ tiene años ‘desaparecida’ de la televisión, más no de los escenarios pues actualmente reside en Estados Unidos y se encuentra de gira con sus éxitos en aquella nación haciendo crecer aún más su carrera artística. Pero recientemente Ana Gabriel ha dado mucho de que hablar en redes.

Cuando Diana Verónica y Ana Gabriel se conocieron, la vestuarista ya estaba separada de su pareja Sergio Cazarez, quién la habría dejado embarazada. Por lo que después de iniciar un romance, la cantante hispana no dudó en adoptar a la pequeña que Paredes llevaba formándose en su vientre. Y ahora en su más reciente live dejo entre ver que siguen juntas pese a anunciar su separación. Archivado como: Ana Gabriel pierde estribos.

“Lo voy a detener un poquito porque voy a levantarme y me vuelvo a conectar ¿okey?”, mencionó Ana Gabriel mientras toca la pantalla de su celular pensando que había terminado la grabación, pero sucedió todo lo contrario y seguía transmitiendo por lo que quedó captado su comportamiento. Archivado como: Ana Gabriel pierde estribos.

Pero eso no fue todo, sino que Ana Gabriel no pudo contenerse y perdió los estribos y estalló en contra de Verónica durante la transmisión que hizo el pasado sábado 1 de abril para sus seguidores, dándole tremendo regañón por interrumpirla mientras ella hablaba con sus fanáticos, el fragmento del video fue recuperado por la cuenta de ‘La lengua’ dentro de la plataforma de Instagram.

Las reacciones por parte de internautas no tardaron en aparecer

“Estás contestando, estoy hablándole a la gente… Le estoy hablando a la gente y tú contestas, le estoy diciendo (a sus seguidores) ahorita regreso y ‘okey’ me dices tú ¿no te dijo que estoy grabando que estoy en vivo? Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir”, se le escucha decir a Ana Gabriel, pero su expresión facial llena de molestia y los gestos que hacía al hablar llamaron por completo la atención de los internautas, quiénes no dudaron en plasmar su reacción.

“Diana se llevó su regaño”, “Jajaja la Ana bien empu… con Diana”, “Jeje como se enojó”, “Esa señora tiene un fuerte carácter jajajaja”, “La amo no importa lo que diga”, “Que borre lo último”, “Te amamos jajaja fue súper divertido a rato”, “No debieron subir ese video su contenido no era el más apropiado”, compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Ana Gabriel pierde estribos.