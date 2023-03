“Me dijo: ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pende…’”. La madre de Ana Basaldúa reveló que su hija la estaba pasando muy mal en Fort Hood. De igual manera mencionó que la hoy occisa estaba triste porque le “pasaban cosas muy fuertes”.

Hasta el momento las verdaderas razones por la cual la joven hispana perdió la vida no han sido reveladas, han circulado distintas versiones en redes sociales sobre posibles causas. Una de ella fue el supuesto suicidio y otra muy común es la de que fue ahorcada por un soldado de la misma base militar.

Ana Basaldúa acosada soldado puertorriqueño: Lo rechazó en varias ocasiones

De acuerdo con el portal de El Universal, se ha dado a conocer que la madre de la soldado hispana Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, estaba siendo supuestamente acosada por un elemento de la base militar puertorriqueño. Presuntamente, el hombre era de un rango más alto que el de la joven.

A pesar de las declaraciones de Eulalia Alejandra, no se ha dado a conocer si ésto es verdad, ya que las autoridades que investigan este caso no han revelado las causas de su fallecimiento. Por lo que la madre de la hispana se ha mostrado molesta por no recibir la información correcta.