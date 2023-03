Al menos 10 personas en Sudán del Sur, incluidos tres niños, han muerto después de confundir artefactos explosivos sin detonar con chatarra, dijo un funcionario el viernes. Poco después, el comisionado del condado de Jur River, James Bak, confirmó el accidente del jueves en Western Bahr el Ghazal y dijo que otros dos niños resultaron heridos, indicó la agencia The Associated Press.

Aunque las explosiones en Sudán son un hecho que se ha registrado con singularidad, las autoridades siguen buscando soluciones y sobre todo, medidas de precaución para que las personas no deban de vivir con este tipo de sucesos en su día con día.

"Mató a siete mujeres y tres niños", dijo Bak a The Associated Press. Las madres de los niños heridos estaban entre los muertos. Al momento, se desconoce la identidad de las mujeres y niños, pero las autoridades se encuentran trabajando en la investigación de los hechos que ocurrieron con los menores de edad.

Explosión Sudán del Sur: ¿Un problema recurrente?

Las minas y otras municiones sin detonar siguen siendo un problema importante en Sudán del Sur, que se está recuperando de una guerra civil de cinco años que finalizó en 2018. Al momento, se desconoce que pasó con la situación y por el momento, se desconoce de dónde provienen las municiones.

Más de 5,000 sursudaneses han resultado muertos o heridos por minas terrestres y municiones sin detonar desde 2004, según el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas. Cientos de víctimas han sido niños. El comisionado local instó a los lugareños a no manipular objetos desconocidos, sino a denunciarlos, reveló The Associated Press.