López Obrador se burla de la visita a la frontera del líder de la Cámara Baja de EEUU

AMLO se burla de líder republicano.

Migración a EEUU disminuye.

Propuestas del presidente en reunión.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ridiculizó la reciente visita de legisladores republicanos a la frontera.

Señalando que no encontraron la escena que ‘tanto esperaban’ reflejando una crisis migratoria, afirmó la agencia de noticias de EFE.

Durante su conferencia matutina, López Obrador comentó sobre la visita de Mike Johnson y otros republicanos a Eagle Pass, Texas.

Donde, según los reportes recientes, culparon a Biden de una supuesta crisis migratoria, sin encontrar la situación que buscaban.

Ridiculización de la visita republicana a la frontera

«Antier, cuando llegaron los republicanos a la frontera, legisladores, querían encontrar ahí a miles de migrantes», señaló el mandatario de México.

«Ya no encontraron, no les salió su numerito (la escena), pero no fue porque se les haya expulsado (a los migrantes)», afirmó durante la mañanera.

«No, se les convenció de que había que buscar las vías legales», sostuvo de una manera firme el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, destacó que la migración a EEUU desde México ha disminuido notablemente desde la reunión con funcionarios de Washington el 27 de diciembre.