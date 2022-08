Al parecer, aplica el viejo consejo de ignorar cuando no hay nada bueno que decir. El gobierno de Guatemala ha decidido guardar silencio y aún no emite ningún comentario sobre la supuesta amenaza que le efectuó Rusia por apoyar a Ucrania, nación que el presidente Vladimir Putin ordenó invadir en febrero.

Los polémicos mensajes

En el primer comunicado el 26 de julio, la embajada rusa manifestó su rechazo a lo que calificó como “retórica antirrusa” al referirse a la declaración conjunta que emitieron los presidentes Alejandro Giammattei y Volodymyr Zelenskyy en Ucrania. Al día siguiente, en un segundo comunicado, indicó: “Hemos tomado nota de la información sobre la visita del presidente Alejandro Giammattei a Kiev que tuvo lugar hace unos días. Todo era predecible. Obviamente, lo que le importó al presidente de Ucrania era obtener cierta muestra de algún tipo de apoyo desde el exterior, aunque fuera por parte de un pequeño Estado de América Central”.

El mensaje añadió: “El jefe de Estado de Guatemala cumplió en Kiev la agenda de sus lazos no tanto con Ucrania, como con Estados Unidos. Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el ‘daño a la democracia guatemalteca’ hecho por él. Reiteramos: no son nuestras valoraciones”.