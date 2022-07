A horas de la muerte de Ivana Trump, exesposa de Donald Trump, resurge con qué mujer la engañó el expresidente

Pese al escandaloso y millonario divorcio, Ivana Trump le dedicó un emotivo mensaje a su exesposo

Ivana Trump falleció en la ciudad de Nueva York a los 73 años de edad

Ivana Trump, quien fue la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de sus hijos mayores, falleció en la ciudad de Nueva York, informó su familia el jueves 14 de julio. Tenía 73 años.

A horas de su muerte, resurgió con quién presuntamente engañó el expresidente a Ivana y quien fue la causante del escandaloso y millonario divorcio entre la pareja de alto nivel. De acuerdo con el diario The Sun, Ivana se enteró de la aventura de su esposo con la modelo y actriz Marla Maples a través de los titulares de distintos medios.

Resurge momento exacto del encuentro de Ivana y la amante de Trump

De acuerdo con el medio reseñado, Marla se presentó en las vacaciones navideñas de la familia Trump en 1989 en Aspen, Colorado ya que según informes, Trump había llevado a su amante a escondidas y la había alojado en un penthouse cercano.

Según Mercury News, en ese viaje la familia y Marla se cruzaron en un restaurante en la montaña y el encuentro entre las dos mujeres terminó en gritos. “Esta joven rubia se me acercó de la nada y me dijo: ‘Soy Marla y amo a tu esposo. ¿Y tú?’”, escribió Ivana en sus memorias de 2017, Raising Trump: Family Values ​​from America’s First Mother. Archivado como: resurge amante de Donald Trump.