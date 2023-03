Alex Murdaugh se enfrenta a larga cadena perpetua

El abogado de Carolina del Norte, fue hallado culpable de asesinato de esposa e hijo

Enfrentó más de 100 cargos financieros en contra de él, por robó de dinero ¡UNA CADENA PERPETUA! El abogado Alex Murdaugh, de Carolina del Norte, fue hallado culpable de la muerte de su esposa e hijo, además de enfrentar más de 100 cargos financieros en contra de él, por robo de millones de dólares en su empresa familiar. De acuerdo con la información que dieron a conocer, revelaron que alrededor de 700 años recibió. Los cien cargos financieros resaltaron tras 19 acusaciones diferentes. Por ello, se informó que el abogado de Carolina del Norte, tendrá que pasar su vida en la cárcel. Al hombre, le sobrevive un hijo quien no se encontraba en el momento de la muerte de su madre e hijo. LE DAN 700 AÑOS DE CÁRCEL El abogado Alex Murdaugh, de 53 años de edad, fue declarado culpable y el jurado obtuvo alrededor de 700 años en prisión. De acuerdo con The Associated Press, se indicó que fue declarado culpable de asesinato el jueves por la muerte a tiros de su esposa e hijo en un caso que narra la desintegración de una poderosa familia sureña con historias de privilegios, codicia y adicción. El jurado deliberó durante menos de tres horas antes de encontrar a Murdaugh culpable de dos cargos de asesinato al final de un juicio de seis semanas que corrió el telón sobre la caída en desgracia del otrora destacado abogado, informó la agencia The Associated Press. El abogado de Carolina del Norte, declaró que él no había asesinado a su esposa.

¿De qué fue acusado? El popular abogado, de 54 años, estaba acusado de disparar, en 2021, a su esposa, Maggie (52 años), y al hijo menor de ambos, Paul (22 años), en su casa, ubicada en una zona rural del estado de Carolina del Sur, donde la familia Murdaugh gozaba de gran influencia, informó la agencia EFE. Murdaugh enfrenta de 30 años a cadena perpetua sin libertad condicional por cada cargo de asesinato cuando el tribunal se reúna para dictar sentencia a las 9:30 a.m., del viernes, detalló la agencia The Associated Press. Tras la sentencia y la decisión del jurado de 700 años en prisión, señalaron que el abogado tuvo uno de los juicios más comentados de Estados Unidos.

¿Cómo ocurrió el juicio? Alrededor de 30 miembros del público sentados en la sala del tribunal permanecieron en gran parte en silencio mientras se leía el veredicto y no se escucharon jadeos audibles. Un oficial de la corte les había advertido anteriormente que se callaran, indicó la agencia The Associated Press. El hijo sobreviviente de Murdaugh se sentó unas cuatro filas detrás de su padre y el equipo de defensa, con frecuencia descansando su rostro en la palma de su mano izquierda antes y durante la lectura del veredicto, indicó AP. Por el momento, el hijo del abogado no dio declaraciones sobre la sentencia del abogado.

¿Querían eliminar el juicio? Después de que se leyó el veredicto, la defensa solicitó que se declarara la nulidad del juicio y se desestimara el resultado, pero el juez Clifton Newman negó la moción y comentó sobre la gran cantidad de pruebas y testimonios que escuchó el jurado, detalló AP. Durante el juicio, señaló que la evidencia de culpabilidad “era abrumadora”. “El jurado ahora ha considerado la evidencia durante un período de tiempo significativo, y la evidencia de culpabilidad es abrumadora”, detalló la agencia The Associated Press. Por ende, señalaron que durante el juicio se mostraron las fuertes evidencias para poder obtener la culpabilidad del hombre.

Alex Murdaugh sentencia: ¿Qué pruebas se obtuvieron? A través de más de 75 testigos y casi 800 piezas de evidencia, los miembros del jurado escucharon acerca de amigos y clientes traicionados, el intento fallido de Murdaugh de fingir su propia muerte en un plan de fraude de seguros, un accidente de bote fatal en el que estuvo implicado su hijo, el ama de llaves que murió en una caída en la casa de los Murdaugh, la espeluznante escena de los asesinatos y Bubba, el perro ladrón de pollos, detalló AP. Al final, el destino de Murdaugh apareció sellado por un video de teléfono celular tomado por su hijo, a quien llamó “pequeño detective” por su habilidad para encontrar botellas de analgésicos en las pertenencias de su padre después de que el abogado había renunciado a las pastillas, reveló The Associated Press. Archivado como: Alex Murdaugh sentencia

Alex Murdaugh sentencia: ¿Siguió con las mentiras? El propio Murdaugh reconoció durante el juicio haber mentido a la policía sobre su paradero en la noche del crimen, pero aseguró que se debió a la paranoia que le provocaba el consumo de drogas, y negó entre lágrimas haber disparado a su familia, reveló la agencia EFE. El juez encargado del caso, Clifton Newman, dijo que dictará su sentencia más adelante, según el periódico The New York Times. La pena mínima por asesinato en Carolina del Sur, donde se ha desarrollado el juicio, es de 30 años de cárcel. La acusación ya ha adelantado que pedirá la cadena perpetua, EFE. Archivado como: Alex Murdaugh sentencia

