Confirman al menos cuatro colombianos entre los 31 migrantes secuestrados en México

El mandatario, en su declaración durante una visita a Tabasco, indicó que aún no se precisa la nacionalidad de todos los secuestrados.

Riesgos para los migrantes

El incidente en Nuevo León evidencia los riesgos a los que se exponen las personas que recurren a medios de transporte precarios en su desesperado intento por llegar a la frontera norte.

Los accidentes ferroviarios se han vuelto frecuentes en los últimos meses, ya que miles de migrantes han optado por utilizar los trenes para su travesía.

Ferromex, la principal empresa ferroviaria del país, tomó la drástica medida de paralizar decenas de sus trenes en septiembre para presionar al gobierno en la mejora de la seguridad en las vías.

Aunque esta acción no ha detenido la avalancha de migrantes ni ha reducido los incidentes, de acuerdo a información de The Associated Press.