Aislinn Derbez dejó a todos atónitos con un mensaje

Tras meses de relación con el influencer y fotógrafo Jonathan Kubben todo acabó

¿Será que se encuentra deprimida? Aislinn Derbez había confirmado su relación con Jonathan Kubben en diciembre de 2021, tras meses de especulaciones de que había estado saliendo con misterioso galán tras varios meses de estar separada de Mauricio Ochmann, y poco a poco fue mostrando videos e imágenes viajando por el mundo con el fotógrafo hasta que lo escribió ella misma. Mientras Mauricio Ochmann ya tenía a Paulina Gurrola como pareja, Aislinn Derbez se negaba a mostrar a su novio Jonathan Kubben con quien estuvo conociendo diversos destinos turísticos, pero fue mediante un mensaje que terminó confirmando sospechas en el último mes del año pasado, y no pudo ocultarlo. Aislinn Derbez ¿se queda sola de nuevo? “Este hombre hermoso me pone así de feliz como en la foto… Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda.De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace…” comenzó escribiendo en ese entonces. Y continuó: “Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos. Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión, la amistad y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está chingón”, finalizó dando a conocer su noviazgo en diciembre de 2021.

Jonathan Kubben y Aislinn Derbez terminan su relación Luego de recibir en diciembre de 2021 muchos aplausos y mensajes felicitándola, Aislinn Derbez y su pareja Jonathan Kubben, duraron 13 semanas de relación, pues a julio de este año se sabe que lamentablemente ya se separaron, aunque no se conocen las razones de la presunta ruptura, pero aparentemente así fue. Y todo sucedió mediante una pregunta que le hicieron en su cuenta de Instagram donde ella misma pidió a sus seguidores que le alimentaran su dinámica como ‘consejera de confianza’: “¿Tienes pareja?”, comentaron, pero lo que la hija de Eugenio Derbez contestó pocos lo esperaban pues muchos aseguraban que seguía con el fotógrafo e influencer.

La hija de Eugenio confirma todo en un mensaje La cuenta de Instagram ‘Escándalo’ escribió lo siguiente: “Tal parece indicar que Aislin Derbez está soltera nuevamente!!! A veces publicar en las redes que estas en una relación no funciona, porque luego de hacerlo oficial siempre terminan”, se lee en la descripción de la foto de la hija de Eugenio Derbez acompañada de varias amigas. Y el texto que respondió Aislinn decía: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera, antes ponía mi atención sólo en la familia y la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, contestó aclarando que en efecto está sola de nuevo.

¿Festejan que la actriz esté sola? Los comentarios en el Instagram de ‘Escándalo’ no se hicieron esperar: “Bueeeenooo!! Al rato sale con que es Pansexual como la hija de Raul Araiza”, “Ella si q no sabe tener vida en pareja”, “Ouch”, “Hacían bonita pareja”, “Qué tristeza que ella no sepa durar con sus relaciones!”, sentenciaron varias personas. Y es que ahora pareciera que la actriz estará enfocada en solamente vivir su etapa profesional con sus proyectos en cine y televisión, así como su podcast de meditación y de reflexión de vida, pero también en pasar tiempo con su hija Kai y la familia Derbez que en estos momentos atravesaría por una presunta crisis ante la aparente separación de Eugenio y Alessandra, según se rumora. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.