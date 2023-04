Aficionado es humillado tras partido

La exesposa del hombre lo exhibió en redes sociales

A través de redes sociales difundieron los mensajes del susodicho

POR DEUDOR TERMINÓ HUMILLADO EN REDES SOCIALES. Un aficionado es captado por las cámaras del estadio donde se llevó a cabo el encuentro entre León versus Chivas y terminó siendo objeto de las burlas de su exesposa y de los internautas. Todo parece indicar que la joven decidió tomar esa decisión después de que no obtuvo una respuesta ante la pensión de sus hijos.

Pero la situación no concluyó en exponer a su exmarido, sino que los internautas no dudaron en compartir la cómica -para muchos- situación comenzó a esparcirse y por ello, el afectado no dudó en responder a la burla de la madre de sus hijos.

LO ‘QUEMAN’ EN REDES SOCIALES

Una mujer decidió exponer a su expareja después de observarlo en el juego de Chivas vs. León que se llevó a cabo, compartiendo una fotografía del hombre junto con su nueva pareja. La madre de familia, detalló que el sujeto indicó que no tenía para la pensión alimenticia, pero sí para poder comprar unos boletos y asistir a uno de los juegos.

“Pero no hay para la pensión alimenticia… En fin, prioridades”, detalló Paola Ocegueda, en redes sociales. La imagen, rápidamente, se esparció por redes sociales y los comentarios no dudaron en demostrar el humor en la situación, dándole consejos a la mujer de interponer una demanda por no cumplir con el pago de la pensión.