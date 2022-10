Informan cómo fue el accidente

El convoy incluso tuvo que detenerse

El Servicio Secreto ocultó el accidente

El Servicio Secreto de Estados Unidos ocultó esta semana un accidente de tráfico en el que se vio envuelta la vicepresidenta, Kamala Harris, reveló este el diario The Washington Post. La seguridad de la ‘mano derecha’ de Biden corre a cargo del Servicio Secreto.

El coche en el que viajaba este lunes golpeó la acera de un túnel en el centro de Washington con la fuerza suficiente como para que fuera necesario cambiar el neumático, haciendo que todo el convoy se detuviera y bloqueara el tráfico, de acuerdo con Efe.

¿Cómo fue el accidente de Kamala Harris?

Este jueves el portavoz de Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó el accidente mediante un comunicado obtenido por CNN. “Durante un movimiento de protección el lunes, un vehículo en una caravana tuvo una sobrecorrección menor y chocó contra un bordillo”, dijo.

En lo concerniente a la seguridad de la vicepresidenta Kamala Harris el portavoz señaló: “El protegido fue trasladado a un vehículo secundario y la caravana continuó hasta su destino. No hubo heridos”. The Washington Post apuntó que el Servicio Secreto no transmitió los detalles clave del incidente.