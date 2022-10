Las autoridades habían señalado que los cuatro fueron secuestrados por un ladrón convicto que había intentado suicidarse al día siguiente del secuestro. “Ahora mismo no hay palabras para describir la ira que siento y el absurdo de este incidente”, afirmó Warnke. “Lo dije antes: Hay un lugar especial en el infierno para este tipo”.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Un equipo de investigadores que incluía técnicos de laboratorio criminalístico del Departamento de Justicia de California, trabajarían durante la noche para analizar la escena del crimen, añadió Warnke. No dio más detalles en un primer momento, reseñó The Associated Press.

La familia fue secuestrada de su negocio en Merced, una población de 86.000 habitantes unos 200 kilómetros (125 millas) al sureste de San Francisco en el Valle de San Joaquín, en el corazón agrícola de California. Aunque el sospechoso no pidió rescate, el jefe de policía ha dicho creer que era un crimen con motivación económica.