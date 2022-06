La televisión rusa sorprende con imágenes de veteranos capturados

Al menos dos estadounidenses aparecieron en las imágenes

Se cree que se trata de Alex Drueke y Andy Huynh RUSIA CAUSA TEMOR CON GRABACIÓN. En días recientes, se dieron a conocer las impactantes imágenes que publicó la televisión rusa, donde aparecen los rostros de dos veteranos estadounidenses capturados, y que desaparecieron la semana pasada mientras se encontraban luchando en defensa de Ucrania, en medio de la guerra que enfrentan contra Rusia. Al momento, se cree que se trata de dos personas que desaparecieron a principios de la guerra. Alex Drueke y Andy Huynh, son los rostros que probablemente aparecen en el video; la madre de uno de los veteranos, señaló que tenían una palabra clave para saber si se trata de él y que lo establecieron a partir de su ida a Irak. RUSIA SORPRENDE CON GRABACIÓN EN TV NACIONAL Recientemente, salió a relucir el rostro de dos veteranos estadounidenses que se encontraban luchando contra las fuerzas rusas en Ucrania, y se pensaban desaparecidos desde que inició la guerra, en febrero, aunque se presume que su captura ocurrió en días pasados. Los hombres que son capturados por los rusos, son considerados presos de guerra por parte del Gobierno de Estados Unidos. La televisión estatal rusa mostró el viernes un video de dos veteranos militares estadounidenses que desaparecieron la semana pasada mientras luchaban en Ucrania, lo que confirma que los hombres fueron tomados cautivos y genera temores sobre su destino, informó The Associated Press. Por el momento, no se conoce que pasó con los hombres que salieron en la grabación.

Veteranos EEUU capturados Rusia: ¿Enviaron mensajes a través de la televisión rusa? Se creía que Alex Drueke y Andy Huynh, ambos de Alabama, eran los primeros estadounidenses capturados por las fuerzas rusas desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, indicó The Associated Press. La grabación sorprendió a los medios nacionales, debido a que no se esperaba que el rostro de los dos veteranos apareciera en la televisión rusa con un mensaje a sus familiares. “Mamá, solo quiero que sepas que estoy vivo y espero volver a casa tan pronto como pueda. Entonces, ama a Diesel para mí. Te amo.”, expresó Drueke en el mensaje que se transmitió en el canal nacional ruso. Diesel es su perro, un mastín. El mensaje fue enviado a su madre y concluyó con un rápido guiño, informó AP. Archivado como: Veteranos EEUU capturados Rusia

Veteranos EEUU capturados Rusia: ¿Estaban preparados para una situación similar? En las últimas declaraciones, señalaron que tanto Drueke como su madre están listos para situaciones similares como la que sucedió. Su tía, Dianna Shaw, dijo que el video incluía tanto una palabra clave como un gesto que Drueke y su madre habían establecido durante una de sus dos giras en Irak para que supiera que efectivamente era él y que estaba bien, destacó AP. Por ese gesto, fue que la madre de Drueke sabía perfectamente que su hijo era quien envió el mensaje y se encuentra con vida. Entre los datos que se dieron a conocer, señalaron que Drueke, que sirvió en el Ejército de los EE. UU., y Huynh, que sirvió en la Infantería de Marina de los EE. UU., desaparecieron después de que su grupo fuera atacado intensamente en la región nororiental de Kharkiv el 9 de junio, indicó AP. Archivado como: Veteranos EEUU capturados Rusia

¿Qué pasó con los veteranos? Citando a Drueke, el informe de televisión RT dijo que los estadounidenses se separaron de los demás y, una vez que estuvieron a salvo, partieron a través del bosque y terminaron en un pueblo donde una patrulla rusa se acercó a ellos y se rindieron, indicó The Associated Press. Por el momento, se desconoce en que condición se encuentran los estadounidenses. Otros tres extranjeros que luchan por Ucrania, dos británicos y un marroquí, fueron condenados a muerte por un tribunal dirigido por separatistas en Donetsk, que está en el Donbas, señaló AP. Se espera que en los próximos días, se investigue el futuro que les depara a los veteranos que se encuentran peleando por la libertad de Ucrania.

¿Considerados presos de guerra? Por el momento, se desconoce el futuro de ambos veteranos. Estados Unidos ha insistido en que cualquier persona capturada debe ser considerada prisionera de guerra y protegida por garantías de trato humano y juicios justos. Pero el ejército ruso ha dicho que considera mercenarios a los extranjeros que luchan con Ucrania y afirma que no están protegidos como combatientes en virtud de las Convenciones de Ginebra, informó AP. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ El Departamento de Estado dijo a principios de esta semana que estaba investigando informes de que fuerzas rusas o respaldadas por Rusia habían capturado a dos ciudadanos estadounidenses. También reiteró su advertencia de que los estadounidenses no deberían ir a Ucrania a pelear, un mensaje repetido el viernes por el presidente Joe Biden, aseguró The Associated Press.