Hoy se cumple un año de la tragedia en Uvalde, Texas

Otro lamentable suceso se hace presente en escuela de EEUU el mismo día

¿Qué ocurrió en Pittsburgh hoy?

Hoy se cumple un año de aquel devastador día, lamentablemente las malas noticias involucradas con tiroteos y armas no cesan, para muestra de ello la tragedia se hace presente en otra escuela de EEUU en pleno aniversario de Uvalde. Le brindamos los detalles.

Según información de ABC News, un estudiante disparó y mató a otro estudiante la mañana del miércoles frente a una escuela en Pittsburgh, dijeron las autoridades. El presunto tirador fue capturado poco después de una persecución a pie.

Tragedia se hace presente en otra escuela de EEUU en pleno aniversario de Uvalde

Las edades de los estudiantes involucrados no estaban claras de inmediato. Oliver Citywide Academy es un centro de educación especial de tiempo completo que atiende a los grados 3-12. Mismo que fue protagonista esta mañana por la tragedia.

No quedó claro de inmediato qué provocó el tiroteo, ABC News señala que ocurrió alrededor de las 7:25 a.m. en los escalones afuera de la escuela. No se reportaron otros lesionados, y la policía dijo que encontraron un arma en la escena.