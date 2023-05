Tiroteo en Tennessee deja saldo mortal y un perro policía herido

“Hank”, la unidad canina, está herida

Un perro miembro de la unidad canina (K9), fue herido durante el tiroteo, “Hank, como es conocido el perro, fue herido en combate por una bala del sospechoso que se encontraba en la casa, fue trasladado a una veterinaria de la zona.

El can se sometió a una cirugía y tratamiento tras la herida recibida, no pasó mucho tiempo para que lo dieran de alta y ya se encuentra descansando con el oficial Jordan Paul, información de los demás oficiales no han sido dadas a conocer.