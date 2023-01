Fuentes policiales indicaron que desconocían cómo empezó la reyerta aunque investigaban el rodaje de un vídeo musical frente al establecimiento The Licking. En las redes sociales circulan impactantes imágenes de cómo quedaron los lesionados en el piso mientras se desangraban frente a los demás espectadores.

Al menos 10 personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un tiroteo en la noche del jueves en el exterior de un popular restaurante de comida en una zona de ocio de Miami Gardens (Florida) tras enzarzarse en una pelea dos grupos de personas, mediante la filmación de un video de un rapero, informó el diario Miami Herald, la agencia EFE y el portal de noticias The Sun .

Tiroteo restaurante Miami rapero: SALDO SANGRIENTO

De acuerdo con información que dio un socorrista a 7News: “Tuvimos un total de 10 (víctimas). Cuatro llegaron al hospital y hemos tratado a seis transportados”. La Policía de Miami Gardens no reveló la gravedad de las lesiones no el estado de salud en que fueron llevadas las victimas al hospital, pero hasta la madrugada del jueves no se reportaban muertes.

Algunos comensales que se encontraban en el negocio de comida salieron huyendo del lugar de manera apresurada para salvar sus vidas y fueron encontradas a unas cuadras a la redonda, pero se encontraban bien, de acuerdo con información que brindó la policía local a los medios de comunicación que acudieron a la zona.