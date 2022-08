Tres personas han muerto, incluido el sospechoso, en un tiroteo en Phoenix.

En el tiroteo en Phoenix también resultaron heridos dos policías.

Autoridades indicaron que la “escena era muy compleja”.

EEUU arranca la semana con otra balacera. Tres personas murieron, incluido el sospechoso, y dos policías resultaron heridos tras desatarse un tiroteo afuera de un motel en Phoenix, Arizona, según informaron en la madrugada del lunes las autoridades citadas por diversos medios, entre esos NBC News y Fox News.

El Departamento de Policía de Phoenix había informado inicialmente justo antes de las 9.30 de la noche, hora local del domingo (12.30 de la madrugada, hora del este del lunes), que dos de sus oficiales habían resultado heridos en un tiroteo. El departamento mencionó que los agentes, quienes sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas, estaban siendo trasladados a un hospital y advirtieron que la escena del crimen aún estaba activa.

Confirman tres muertos por tiroteo en Phoenix

Aproximadamente dos horas después, la policía informó en un tuit que dos ciudadanos habían muerto en el lugar del tiroteo, mientras que otros tres resultaron heridos. También notificaron que el sospechoso había recibido un “disparo fatal”, pero no explicaron cómo murió ni su identidad, acotó el informe de NBC News.

“Esta es una escena muy compleja con docenas de personas para entrevistar”, comentó la policía de Phoenix. No quedó claro de inmediato qué condujo a que se registrase el tiroteo. Los detalles sobre las identidades de las víctimas y el sospechoso aún no se han dado a conocer, mientras que cualquier motivo potencial todavía no está claro, apuntó NBC News.