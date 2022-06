Las constantes balaceras en el país, han desatado el terror entre los ciudadanos, ya que los últimos tiroteos se han presentado en lugares públicos. La inseguridad de salir de sus hogares y de no volver a salvos, han preocupado a todas las personas que tienen que salir de sus casas, por motivos personales.

De acuerdo con el portal The Sun , los hechos ocurrieron este sábado en el popular Tysons Corner Mall en el condado de Fairfax, Virginia, cuando los oficiales llegaron y cerraron el edificio. Y comenzaron a evacuar el centro comercial, para evitar que hubiera heridos en el lugar.

Tiroteo mall Virginia: Identifican posible sospechoso

Luego de realizar las investigaciones correspondientes, la policía dijo que cuando estalló la pelea, uno de los hombres “mostró un arma de fuego y disparó un arma”. Las autoridades dijeron que el posible sospechoso era un hombre negro que vestía una sudadera con capucha negra, jeans negros y zapatos blancos.

Ante esta situación, dijeron más tarde que no había una situación de tirador activo y que no se reportaron heridos, la policía dijo que no había más informes de disparos. El centro comercial está siendo despejado para asegurarse de que los sospechosos se hayan ido. Archivado como: Tiroteo mall Virginia