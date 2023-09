Texas envía otra ola de inmigrantes a Nueva York y alcalde rompe el silencio

“Las ciudades fronterizas de Texas no deberían tener que cargar con la carga de las políticas de fronteras abiertas de Biden”, publicó Abbott en Twitter.

Desde comunidades fronterizas «abrumadas» hasta la ciudad de Nueva York, a pesar de las preocupaciones expresadas por la gobernadora Kathy Hochul, según The Hill.

Alcalde Eric Adams rompe el silencio

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó a principios de este mes su preocupación por la crisis migratoria

Ante esta situación, el alcalde de Nueva York advirtió la crisis migratoria que actualmente viven que podría tener un impacto devastador en la ciudad.

Adams hizo un llamado tanto a la ayuda estatal como federal para lidiar con la afluencia masiva de inmigrantes que llegan a la ciudad en busca de refugio y mejores condiciones de vida.

«Déjenme decirles algo. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final; no le veo un final a esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York«, dijo Adams.