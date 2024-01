Texas alerta a todas sus ciudades por la brutal ola de frío.

Vías cerradas, vuelos cancelados y clases suspendidas es el saldo.

Las autoridades piden a la población cuidar electricidad.

Texas y sus principales ciudades están bajo alerta máxima ante la brutal ola de frío que se abate sobre el estado trastocando la vida.

Muchas de las carreteras de Texas en Austin, Houston, San Antonio, Dallas y El Paso están cubiertas de hielo lo que ha causado cientos de accidentes menores.

Al medio día del lunes 15 de enero del 2024 las autoridades no han reportado a nadie que haya muerto en uno de esos accidentes provocados por el hielo.

Sin embargo, las autoridades no quieren que haya víctimas fatales por lo que imploran a la comunidad para que no salga de sus casas si no es estrictamente necesario.

Texas prende las alarmas tras la brutal onda gélida

Desde la madrugada del lunes y hasta la madrugada del miércoles 17 de enero las temperaturas irán por abajo de los 30 grados Fahrenheit ( -1 grados Celsius).

En las zonas rurales alrededor de Lubbock y Amarillo el termómetro bajó hasta los 18 grados Fahrenheit (-9 grados Celsius) en una brutal descarga de viento gélido.

Debido a eso el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por heladas para todo el gran estado de Texas.

Los patrulleros de caminos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés) han estado muy ocupados desde la madrugada del lunes.