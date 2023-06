Taco Bell anuncia cierre de popular restaurante

De acuerdo con The Sun, la sucursal del restaurante de Taco Bell ubicada en Washington Street en Amarillo, Texas, fue inspeccionada por última vez el pasado jueves 1 de junio, y según los reportes el departamento de salud ambiental de la ciudad encontró una fuga en el techo.

La cual habría sido la causa por la que se vio forzado el restaurante a cerrar sus puertas de manera inesperada, aunque las especulaciones por parte de la gente no tardaron en aparecer, pues decían que cerró debido a problemas de agua y alcantarillado, cosa que no es cierta para que no se deje guiar por las falsas noticias. Archivado como: Taco Bell cierra restaurante.