Sismo remece en Nepal y reportan saldo mortal (FOTOS)

El sismo alcanzó a sentirse en lugares tan lejanos como Nueva Delhi, la capital de India, que se ubica a unos 400 kilómetros (250 millas) al oeste del epicentro, de acuerdo con información publicada por The Associated Press el miércoles por la mañana.

Los sismos son comunes en la zona montañosa de Nepal, donde se encuentra la cima más alta del mundo. En 2015, un terremoto de magnitud 7,8 causó la muerte de alrededor de 9,000 personas y dañó cerca de un millón de estructuras, de acuerdo con The Associated Press.

Videos mostraron el desastre tras el terremoto

Videos publicados en redes sociales mostraron a muchas personas intentando remover los escombros de las casas derrumbadas para encontrar a las víctimas. La mayoría de los pueblos usan madera y piedras para construir casas, de acuerdo con el medio citado previamente.

No existen caminos para los equipos de rescate, ya que a la mayoría de pueblos se llega a pie, de acuerdo con ABC News. La mañana de este miércoles también se reportaron fuertes sismos en Italia y Fiyi, donde el USGS registró cuatro fuertes movimientos. Informaron The Associated Press, ABC News y USGS.