“Nunca he visto nada como esto”

“Nunca he visto una víctima mortal, y he estado aquí varios años, nunca he visto nada como esto”, expresó Gary Bogg, de acuerdo con la reseña de Fox 10. “Siempre es triste ver una fatalidad. La aviación es realmente muy segura, pero no perdona los errores”, agregó el testigo.

Gary Boggs también contó al referido medio que observó a la aeronave en llamas antes de que se terminara estrellando. “Un avión vuela (en) el carril de sotavento y luego gira, se alinea con la pista de aterrizaje, por lo general eso está más cerca de la autopista. Estos hombres estaban bien dentro de la autopista, no estaban alineados con la pista”, comentó.