Un tercer pasajero que estaba en el vehículo de los hispanos no enfrenta cargos. El nombre de la víctima fallecida no fue revelado de inmediato. De acuerdo con el reportero de Denver7, Brandon Richard, Márquez también tiene un largo historial criminal que se remonta al menos a una década en Colorado, incluidas tres condenas por robo de vehículos motorizados con agravantes. Archivado como: Rubén Márquez atropella a multitud y deja saldo mortal.

Violencia extendida el fin de semana

Pero la violencia no solo se quedó en Colorado. Un hombre de 20 años estaba en condición estable después de que le dispararan en una fiesta en el campus de la Universidad Estatal de Morgan, en Baltimore, dijo la policía de Baltimore. Los agentes de policía encontraron al hombre herido después de responder a un informe de disparos el sábado por la noche. Los médicos lo llevaron a un hospital.

Un comunicado de prensa del departamento de policía dice que el hombre recibió un disparo en el campus de Baltimore durante una “fiesta posterior” no autorizada de regreso a casa. La policía no identificó de inmediato a ningún sospechoso en el tiroteo. Un portavoz de Morgan State le dijo a WJZ-TV que el hombre herido no está inscrito como estudiante en la universidad.