Anuncian pago automático de $600 dólares

El Departamento de Agricultura informó sobre el envío

Otros 13 pagos ofrecerán el mismo pago

¡LLEGAN LAS BUENAS NOTICIAS! Vuelven los pagos directos y por ello, en esta ocasión anunciaron el pago automático de $600 dólares. La noticia se dio a conocer por parte del Departamento de Agricultura, quienes informaron que los cheques llegarían en poco tiempo y dieron a conocer qué trabajadores serán los afortunados.

Al igual, se detalló que alrededor de 13 estados serán los encargados de ofrecer el mismo fondo de estímulo. Este programa surgió debido a los problemas económicos que se llevaron a cabo debido a la situación de la inflación que ocurre en el país, al igual que la crisis que dejó el COVID-19.

CHEQUE LLEGA A TRABAJADORES

Un cheque automático de $600 dólares está próximo a llegar a miles de habitantes. Con un presupuesto de $667 millones de dólares, el estado de Delawere, informó sobre el pago que se realizará y señalaron que serán fondos de estímulo “únicos”, que podrán ayudar en los momentos de necesidad, debido al alza de precios.

De acuerdo con The Sun Us, se informó que estos fondos son posibles debido a que cuentan con el apoyo del Programa de ayuda para trabajadores agrícolas y alimentarios (FFWR). Al momento, la fecha de pago no se reveló y no informaron si hay fecha límite, pero se dieron a conocer las bases para obtener el apoyo económico.