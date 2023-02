Al momento, las autoridades mexicanas no dieron más detalles sobre el temblor que ocurrió durante la mañana de este jueves y se mantienen vigentes los servicios de PC. Es de suma importancia en caso de sismos que las personas tomen en cuenta los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente.

Sismo Chiapas febrero 2023: ¿Constantes sismos?

Pero el temblor en México no fue el único registrado en los últimos días. Un fuerte sismo de poca profundidad sacudió el miércoles una región montañosa en el sureste de Filipinas, pero no hubo informes inmediatos de daños o heridos importantes, dijeron las autoridades e informó la agencia The Associated Press.

El sismo de magnitud 6,1, que fue provocado por una falla local, se produjo a unos 14 kilómetros (8,7 millas) al noreste de la ciudad de New Bataan, en la provincia costera de Davao de Oro, a una profundidad de 11 kilómetros (6,8 millas), informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología dijo e indicó AP. Archivado como: Sismo Chiapas febrero 2023