Sigue temblando en la capital del país azteca

Contabilizan más de 13 microsismos en la capital

Al momento, no se activó alerta sísmica ante los movimientos telúricos

NO DEJA DE TEMBLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. De nueva cuenta, en la capital de México se viven momentos de angustia ante los constantes sismos que impactaron y que, siguen generando la preocupación de los habitantes. Ante los constantes hechos, en ningún momento se activó la alerta sísmica, lo que generó la indignación de la población ante el riesgo que podría generar.

Ante su proximidad y que los epicentros son a corta distancia de otras alcaldías, no se puede percibir y avisar antes de tiempo. Ante este tipo de situaciones, se recomienda seguir las indicaciones de los protocolos de Protección Civil y no correr riesgos en cuestión de peligro inminente. No correr, gritar y empujar, podrían salvar su vida.

REPORTAN MICROSISMOS EN MÉXICO

La Ciudad de México, registró una serie de microsismos en la última semana que dejaron a la población con temor. De acuerdo con medios locales, desde el pasado miércoles se reportaron movimientos telúricos que fueron perceptibles en la zona centro, sur y poniente de la capital mexicana. Aunque, lo que llamó la atención fue que no se recibió una alerta al respecto.

Al ser microsismos y con epicentro en las diversas alcaldías de la ciudad, no se llega a alertar a la población debido a su proximidad. Por ello, los últimos 13 movimientos telúricos que se registraron, se sintieron con mayor intensidad y fue perceptible para la mayoría de personas debido a su poca profundidad.