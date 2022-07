Tras la muerte de Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente Donald Trump, de inmediato surgió la pregunta de quien es ella, pues aquí te contaremos algo, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de New York Post , así como las agencias AP y EFE que han recopilado parte de su vida.

Ivana Trump: ¿QUÉ DIJO A LOS MEDIOS EN VIDA?

Ivana comentó al New York Post en 2016 que era partidaria y asesora del expresidente. “Le sugiero algunas cosas”, dijo al periódico. “Hablamos antes y después de presentaciones y él me pregunta qué me pareció”. Comentó que le aconsejó “estar más tranquilo”. “Pero Donald no puede estar tranquilo”, añadió. “Es muy franco. Dice las cosas como son”.

“Ivana Trump era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos”, dijo su familia en una nota que se ha visto en las redes sociales por su muerte. Archivado como: Ivana Trump