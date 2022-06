Este fin de semana, justo cuando Joe y Jill Biden celebran su aniversario de bodas número 45, la pareja salió a dar un paseo en bicicleta que no resultó del todo bien. El presidente andaba en bici por un sendero en Gordons Pond en Rehoboth Beach, Delaware y quiso acercarse a un grupo de reporteros y vecinos de la zona que lo saludaban.

“Estoy bien” , dijo a los periodistas luego de que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que lo acompañaban lo ayudaran a ponerse de pie. “Tengo mi pie atrapado” comentó al momento en que caía sobre su costado derecho, pero finalmente aseguró que no estaba herido.

El presidente de 79 años no solo llevaba ropa deportiva, como es poco usual verle, sino que responsablemente hacía uso de un casco blanco. A pesar de la caída que le tomó por sorpresa, Joe Biden pudo incorporarse rápidamente para continuar saludando a los presentes.

El video de la caída

Posteriormente, la Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente estaba “bien” y que no había requerido atención médica después de su caída, apuntó The Associated Press. VEA LA CAÍDA DEL PRESIDENTE AQUÍ, donde muestran un par de ángulos. AQUÍ podrá ver un tercer ángulo del incidente.

Esta caída se suma a una larga lista de incidentes menores o errores que ha cometido el presidente Biden en público y que han despertado la preocupación de muchos sobre su salud mental y física. Tal es el caso del par de veces que se ha tropezado al subir por las escaleras del Air Force One o el discurso en abril en el que dijo que su esposa era la vicepresidenta de Barack Obama (cargo que ocupó él).