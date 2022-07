¿Por qué está condenado a muerte Ramiro Gonzáles?

El hombre estaba a punto de ser ejecutado el 13 de julio

Anunciaron que su ejecución se retrasa por un mal testimonio ¿POR QUÉ ESTÁ EN EL CORREDOR DE LA MUERTE? Ramiro Gonzáles, sigue siendo uno de los presos “más populares” debido a que su ejecución se atrasó debido a un mal testimonio por parte de un profesional de salud; pero, antes de que sus abogados y la Corte de Apelaciones en lo Penal en Texas decidiera atrasar su condena, él había hecho un pedido especial al gobernador de Texas. El hombre, había pedido donar su riñón debido a que deseaba poder “expirar sus crímenes”. El hombre enfrentó su condena después de asesinar a una joven, de 18 años, en el año 2001. Antes de que confirmaran el atraso de su condena, el hombre escribió una carta a la familia de la joven disculpándose por el asesinato que cometió. ¿POR QUÉ ESTÁ CONDENADO A MUERTE? Tras darse a conocer que la sentencia de Ramiro Gonzáles fue atrasada, las dudas sobre su historial criminal siguen surgiendo debido a que por un falso testimonio por parte de un psiquiatra estuvo a punto de ser ejecutado. El preso hispano se entregó a las autoridades en el 2003 tras asesinar con un arma de fuego a Bridget Townsend. Ramiro Gonzáles, fue condenado a muerte en el año 2006, después de confesar que raptó, agredió sexualmente y asesinó con un arma de fuego a Bridget Townsend, de 18 años de edad. De acuerdo con los reportes, fue en el año 2001 que la desaparición de la joven comenzó a difundirse y las autoridades la buscaron sin obtener mucho éxito.

¿Por qué cometió el delito? Fue en el año 2003, que Ramiro Gonzáles acudió con la policía y confesó el delito que había cometido. El hombre informó que acudió a la casa de Bridget Townsend porque estaba buscando a su proveedor de drogas y se le hizo fácil robarle cocaína, además de otros objetos como dinero; él, en aquel momento, tenía 21 años de edad y estaba enfrentando un problema de drogadicción. En aquel momento, se le hizo fácil raptar a Townsend, de 18 años de edad. Más tarde la llevó al rancho de su familia en el vecino condado de Medina, donde agredió sexualmente a la joven antes de matarla. Sus restos no fueron encontrados hasta casi dos años después, informó The Associated Press. Las autoridades lograron dar con sus restos debido a que Gonzáles confesó donde estaban enterrados.

¿Condenado a 2 cadenas perpetuas? Tras confesar sus crímenes, quedó fichado a la edad de 23 años. Ramiro Gonzáles, estuvo tres años en la cárcel en el estado de Texas, antes de ser notificado sobre la sentencia por los crímenes que cometió; fue en el año 2006, que un jurado del condado de Medina decidió que el hispano debía morir por el asesinato de Bridget Townsend, indicó AP. Gonzáles fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por el secuestro y la violación de una mujer en el condado de Bandera cuando les dijo a las autoridades que podían encontrar los restos de Townsend en el rancho de su familia en el condado adyacente de Medina, informó The Associated Press. Fueron 10 años de espera, para que las autoridades decidieran cuando proceder a su ejecución.

¿Pidió una revisión del caso? Fue en diciembre del año 2015, cuando los abogados de Ramiro Gonzáles pidieron que revisaran su caso. En aquel momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a revisar su caso, informó The Associated Press. En el mes de mayo del año 2016, la corte decidió poner fin a su vida y dar por primera vez una fecha para su ejecución. El portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark, dijo en aquel momento, que la agencia recibió documentos judiciales que fijan a Ramiro Gonzales por inyección letal el 10 de agosto de 2016, informó AP. Poco después, cambiaron la fecha de ejecución y se aplazó alrededor de 6 años más.

¿Pidió donar sus órganos? En junio de 2022, Ramiro Gonzáles pidió nuevamente que se atrasara su ejecución debido a que deseaba someterse a una donación de riñón; en un primer momento, pidió que se aplazara 180 días, pero su petición fue negada. Posterior a eso, le envió una carta al gobernador Greg Abbott donde le explicaba sus motivos para donar un riñón y señaló que de esa forma “expiraría sus crímenes”. Nuevamente, su petición fue negada y se esperaba su ejecución para el 13 de julio. La situación se complicó para las autoridades debido a que empezaron a surgir peticiones por parte del público, deseando que el hombre, de 39 años, pudiera cumplir su deseo de donar un órgano; la petición recaudó miles de firmas y cuando pensaban que ya no había esperanza, la situación para el hispano cambió.

"Lo siento, lo siento profundamente, que tomé lo que era tan preciado para ti y sé que no hay nada que pueda hacer o decir para mejorarlo. No tengo absolutamente ninguna excusa por lo que he hecho y no hay absolutamente nadie a quien culpar excepto a mí", escribió en una carta Ramiro Gonzáles hacia la familia de la joven que asesinó e informó AP.

Un tribunal de apelaciones suspendió, el lunes 11 de julio, la ejecución de un recluso condenado a muerte que había cuestionado si los fiscales habían presentado testimonios falsos e inexactos de un experto sobre si cometería más delitos en el futuro, indicó The Associated Press. El testimonio falso fue presentado por el psiquiatra que lo trató y quien presentó información no viable. Los abogados de Gonzales habían pedido a la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas que suspendiera su ejecución, argumentando que los fiscales presentaron testimonios falsos que afirmaban erróneamente que sería un peligro en el futuro, un hallazgo legal necesario para imponer una sentencia de muerte, indicó AP.

Sus abogados habían argumentado que un experto en la acusación, el psiquiatra Edward Gripon, había testificado falsamente que las personas que cometen agresiones sexuales "tienen una tasa extremadamente alta de… reincidencia", que llega al 80%. No se supo de inmediato si la Oficina del Fiscal General de Texas apelará la suspensión de la ejecución, informó AP. En su orden de tres páginas del lunes, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas dijo que los abogados de Gonzales habían hecho suficientes afirmaciones "'que demostraban que el testimonio de las tasas de reincidencia que Gripon dio en el juicio eran falsos y… que el falso testimonio podría haber afectado la respuesta del jurado a la cuestión de la peligrosidad futura en el castigo'", indicó AP.