¿Podría Donald Trump ser eliminado de la carrera presidencial?

El principio de la lucha legal para que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca comenzó luego de que este se opusiera e intentara anular los resultados electorales de 2020.

El especialista explica que lo primero que hay que tener claro es que «la Constitución de Estados Unidos tiene restricciones de quién puede o no ser presidente».

«Entonces, la corte de Colorado está de acuerdo. Sí , definitivamente por las acciones que tomó que se pueden clasificar como insurrección, él no clasifica para ser presidente de los Estados Unidos», acotó.

«Lo que la Corte Suprema de Colorado ha determinado es que las partes demandaron para decir que el señor Trump no debería estar en las elecciones porque tomó parte de la insurección».

¿Qué sigue para el expresidente?

«Entonces es muy posible que los jueces y los legisladores que están en cierto estado sean del partido equivocado, del partido contrario y empiecen a hacer decisiones de este tipo», agrega.

-Posterior a este fallo, ¿qué sigue?

– Lo más probable es que se vaya a apelar está decisión, para prevenir que otros estados empiecen a tomar acciones similares.

Dónde simplemente, estarían diciendo que un candidato no debería estar en las elecciones porque a los gobernadores de ese estado en particular no les guste.