Muestran a Lupillo Rivera a punto de los golpes con Romeh en ‘La Casa de los Famosos’

Tensión en La Casa de los Famosos

La situación llegó a su punto culminante durante una cena romántica entre Romeh y Ariadna dentro de la casa, un momento íntimo que se vio abruptamente interrumpido por la irrupción de Lupillo Rivera.

El cantante no disimuló su descontento ante la escena, alegando que él y Romeh habían pactado no interferir en los intereses románticos de la modelo.

«Te acabaste el cuarto», expresó Lupillo con evidente molestia al unirse a la cena de manera inesperada, dejando clara su incomodidad por lo sucedido.

Sin embargo, Ariadna no permaneció callada y salió en defensa de Romeh, señalando que él no había hecho nada de lo que se le acusaba: «Romeh no se ha acabado nada».