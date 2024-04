Cardi B no soporta más y estalla con sus seguidores tras ser llamada mexicana

«Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana», enfatizó la artista.

Dice que es objeto de insultos

Estos casos evidencian la importancia de evitar las generalizaciones y estereotipos basados únicamente en apariencias físicas.

Cardi B también compartió su experiencia personal al respecto, revelando que ha sido objeto de insultos y ataques que buscan desacreditar su identidad dominicana.

«La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana», señaló.

«Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana», enfatizó la famosa artista.