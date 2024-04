Lupillo traiciona a su equipo y ¿se reconcilia con Maripily en La Casa de los Famosos?

La modelo colombiana aseguraba que no había ocurrido tal traición de su parte y de Rodrigo dentro del famoso reality de habla hispana.

La polémica en La Casa de los Famosos

«Son unos falsos, le hicieron lo mismo que me están haciendo a mí», añadió la modelo de origen puertorriqueño en el posicionamiento.

«Tengo que cambiar mi posicionamiento, Maripily tú y yo tenemos que arreglar muchas cosas, muchas», afirmó el artista de regional mexicano.

«Te admiro por la fuerte mujer que eres, pero cuando gritas me das miedo… A veces en la casa pasas caminando y me das unos ojos feos», expresó Lupillo.

«Hemos tenido muchos roces, en este cuarto di mi alma, di mi vida, me desvelé muchas noches, no me merezco nada de esto, los 8 que estuvimos ahí saben», argumentó.