Esta vez los criminales no lograron su objetivo a pesar de los bloqueos con vehículos quemados, de los ataques a las aeronaves militares, o del intenso enfrentamiento que hubo en el aeropuerto donde las balas alcanzaron también un avión de pasajeros, se informó sobre Ovidio Guzmán y el perdón por el Culiacanazo.

Una de las pobladoras manifestó lo que siente desde que sucedió todo esto: "Todas las noches sueño lo mismo: los balazos, los guachos (militares), las ráfagas y el helicóptero ese. Mis hijos están más traumados, ni siquiera quieren ir a la escuela, apenas hace una semana empezaron a ir porque no quieren salir de aquí".

En las casas y negocios hay cientos de impactos de bala de diferentes calibres como .50 de fusiles Barret, en las ventanas y puertas hay huellas de balazos, por lo que el panorama luce desolador, la gente prefiere no salir y evitar que se desata otro infierno como el pasado.

APOYOS NO HAN LLEGADO

Aunque el gobierno de Sinaloa prometió ayuda, algunos habitantes han confirmado que no les ha llegado nada: “Ahorita llovió más adentro que afuera porque toda la lámina quedó agujereada… yo no he recibido ningún apoyo de nadie, mucho menos del gobierno”, dijo. Greisy Carrillo, habitante de Jesús María.

"Es más fácil que Ovidio regrese y que nos ayude a que nos ayude el gobierno, que cubran mis daños, porque no creo que el gobierno venga a cubrirlos", enfatizó la China, quien, como los pobladores de esta sindicatura se han tenido que hacer cargo de resanar las paredes de sus casas porque "es más feo estar mirando todo el daño que hicieron".