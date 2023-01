El hijo del famoso narcotraficante conocido como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ovidio Guzmán recibió una mala noticia a días de su polémica detención en suelo mexicano. Un juez había otorgado un amparo al presunto narcotraficante para no ser extraditado a Estados Unidos.

De no hacerlo, un juez mexicano dijo que el hijo de “El Chapo”, podría ser liberado. Al parecer, la firma en la constancia, no era la de los juicios de amparo que se interpusieron la semana pasada, de acuerdo con el medio citado. El juez solicitó a la defensa de “El Ratón” que ratifique su demanda.

AMLO lanza mensaje contra jueces

“También aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura porque siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces, se detiene a estas personas y se les libera y siempre es la misma excusa: está mal integrado el expediente. Hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora, entonces, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados”, declaró el mandatario, de acuerdo con Latin US.

“En la defensa se estaba alegando eso, lo del horario, lo mismo de siempre, está mal integrada la averiguación, aun cuando se trata de un asunto pues de dominio público, todo el mundo sabe de que fue un enfrentamiento y que perdieron la vida diez elementos del Ejército y que hubo, también lamentablemente, pérdida de vidas del grupo dedicado a la delincuencia, pero están alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no, es un exceso”, sentencio el mandatario.