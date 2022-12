El expresidente impulsó candidatura de Warnock

El viernes es el último día de votación anticipada

Demócratas buscan mantener la ligera ventaja sobre republicanos

El expresidente Barack Obama y el senador Raphael Warnock instaron el jueves a los votantes demócratas a seguir impulsando una aparente ventaja en la votación anticipada en la segunda vuelta del Senado de Georgia contra el republicano Herschel Walker, antes del último día de votación anticipada en persona del viernes y del día de las elecciones del martes.

“Si no se cansaron, no te puedes cansar”, dijo el expresidente Barack Obama a una multitud reunida en un cavernoso antiguo taller de reparación de ferrocarriles al este del centro de Atlanta, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

“Georgia sabe que Georgia es mejor que Herschel Walker”: Warnock

Los votantes ya han emitido más de 1.4 millones de votos en medio de un impulso de los demócratas para acumular tantos votos como sea posible, mientras que los republicanos, especialmente Herschel Walker, han adoptado un enfoque menos agresivo que podría dejar al candidato republicano dependiendo en gran medida de la participación en el día de la Segunda Vuelta de las elecciones.

“Creo en mi alma que Georgia sabe que Georgia es mejor que Herschel Walker”, dijo Warnock. Obama contó una historia sobre cómo Walker afirmó una vez que dejó que Obama le ganara en el basquetbol, pero luego admitió que nunca había conocido al demócrata. Archivado como: Obama impulsa votación Warnock.