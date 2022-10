La concejal de la ciudad de Los Ángeles, cuyos insultos racistas en una grabación filtrada crearon un gran revuelo, renunció horas después de que el fiscal general del estado anunciara una investigación sobre posibles cargos penales relacionados con una reunión en la que ella hizo los comentarios, declaró la agencia The Associated Press.

“Con el corazón roto renuncio a mi puesto por el Distrito 6 del Consejo, la comunidad en la que crecí y mi hogar”, declaró la expresidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles en el escrito. “Mientras me tomo el tiempo para mirar hacia adentro y reflexionar, les pido que me den espacio y privacidad”, indicó Martínez en el comunicado y citó CNN.

¿Por la indignación que causó el audio?

La expresidenta del consejo Nury Martínez, la primera latina en ocupar el puesto, anunció su decisión en un comunicado de prensa luego de una oleada de indignación y pedidos de renuncia de ella y otros dos miembros del consejo involucrados en la conversación registrada el año pasado, informó The Associated Press. En el escrito, también dirigió palabras a su hija y evitó tocar el tema de los comentarios.

“Sé que recientemente no he alcanzado las expectativas que tenemos para nuestra familia. Te prometo que me esforzaré por ser una mejor mujer para enorgullecerte“, indicó Nury Martínez en el escrito que se presentó tras anunciar la renuncia definitiva a su puesto en el Consejo Municipal de Los Ángeles.