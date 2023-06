Las cuatro personas muertas eran de Aurora. Eran James Olmsted, de 59 años; Kameron Hale, 28; Linda Anderson, 61; y una niña de 17 años cuyo nombre no fue revelado. La patrulla dijo que Olmstead y Hale eran conductores de motocicletas; Anderson y la niña eran pasajeros.

Múltiples muertos en accidente de motociclistas

Tras haber realizado las investigaciones correspondientes, las autoridades dieron a conocer que la mujer de 51 años que conducía el Toyota fue arrestada bajo sospecha de discapacidad, dijo la patrulla a KYTV, afiliada de NBC , de Springfield. Hasta el domingo, no se habían presentado cargos, según The Associated Press.

Varios testigos del accidente describieron una escena aterradora. «Vi que el automóvil cruzó la línea central y golpeó las motocicletas», dijo un testigo. «Las motos salieron volando por todos lados. Fue horrible», mencionaron las personas que presenciaron el accidente este fin de semana.