Al menos 41 muertos tras el devastador incendio en una iglesia de Egipto

La Iglesia copta egipcia señaló que el incendio comenzó durante un servicio dominical

Entre la víctimas mortales podrían encontrarse muchos niños

TRAGEDIA EN DOMINGO. Ya van al menos 41 muertos tras el devastador incendio en una iglesia de Egipto durante servicio dominical. Advirtieron que entre la víctimas mortales podrían encontrarse muchos niños, ya que dentro de la iglesia funciona una guardería.

Este domingo, justamente durante el oficio religioso, el fuego estalló y las llamas rápidamente comenzaron a consumir la estructura de la iglesia de Abu Sefein en el populoso vecindario de Imbaba, en la ciudad de El Cairo, Egipto, informó la Iglesia copta egipcia. El resultado de este incidente ha sido realmente trágico.

Al menos quince vehículos de bomberos respondieron al incidente para poder apagar las llamas al mismo tiempo en que los rescatistas, paramédicos y ambulancias trataban de estabilizar a las víctimas y llevarlas a los hospitales cercanos para que fueran atendidas.

En el devastador incendio, 14 personas más resultaron heridas, según informó The Associated Press. Aunque el diario The Sun asegura que la cifra asciende a 45. Aunque hay discrepancias en la cantidad de heridos, ambos reportaron que fuentes de salud egipcias confirmaron la muerte de 41 personas.