Muere niño Mall Brasil: ¿Cómo se enteró de la noticia?

En la entrevista que sostuvo con el medio local, Alessandra, confesó cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo mayor. Según relata la madre, recibió una llamada de la Brigada Militar y le informaron que Luan había tenido un accidente; según declaró Luan, el paramédico le dijo que tenía que ir de inmediato y no le brindaron mayor información hasta que llegó al nosocomio.

“Recibí una llamada de la Brigada Militar aquí en Cruz Alta diciéndome que había habido un accidente con Luan. Me preguntaron de dónde era, qué estaba haciendo. (…) El paramédico me dio la información que necesitaba para venir inmediatamente a Cruz Alta, al Hospital São Vicente, que mi hijo estaba internado allí y que no podía dar más información, y así lo hice. Aún no lo comprendo”, respondió Alessandra. Archivado como: Muere niño Mall Brasil