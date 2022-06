Deborah James era una activista de investigación del cáncer.

Muere locutora Deborah James. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida actriz ha partido a una mejor vida.

Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de quien fue una reconocida locutora de origen británico cuyo nombre corresponde a Deborah James. De acuerdo con The Associated Press recaudó millones para realizar investigaciones contra el cáncer.

Según AP Deborah llegó a ser reconocida por William por su trabajo, la activista de investigación del cáncer murió a la edad de 40 años. Tomando en cuenta lo reseñado por el medio previamente citado, James presentó un podcast de la BBC llamado “You, Me and The Big C” en el que habló con un enfoque sensato sobre cómo vivir con cáncer de intestino.

Fueron sus sinceras publicaciones en las distintas redes sociales que tenía en donde hablaba sobre su diagnóstico y tratamiento, incluidos videos de su baile, todos ellos obtuvieron elogios por parte del público que la seguía en cada una de las plataformas digitales interactivas.