Migrante sufre fuerte accidente de auto en la frontera y confirman saldo mortal

“No tenemos un marco legal que les permita un traslado formal oficial porque no tienen la manera de identificarse», mencionó el padre.

Indicó que no es posible que se les niegue a los migrantes tomar transporte aéreo o carretero de manera comercial.

Identifican al migrante venezolano

De igual manera, mencionó que el accidente de este viernes refleja una parte muy lamentable de todo el drama que implica la migración, de acuerdo con el portal El Imparcial.

“Yo creo que esto es un reflejo de que la migración no es un drama solo. No es un drama en el que sólo me muevo de un lugar a otro.

«A ese drama se suma la inseguridad, la violencia, los riesgos propios del camino. La gente que les hace daño”, agregó el vocero de la diócesis.

Este trágico suceso subraya las difíciles condiciones que enfrentan los indocumentados que cruzan México en busca de una vida mejor. Así como los riesgos a los que se exponen durante su travesía.