Javier López era padre de seis niños menores de edad, el más pequeño aún no nace, pues lleva ocho meses en el vientre, explica su pareja, Luz Velasco, quien dice que aún no sabe cuándo le programarán el parto. "Teníamos muchos planes", dice sin contener las lágrimas.

Su esposa apenas tiene 8 meses de embarazo, el migrante lamentablemente no estará presente en el nacimiento

En Cerro Verde no hay médicos ni enfermeras “aunque hay una casa de salud, no funciona y hay que ir a San Miguel o a veces viene un módulo móvil y es quien nos atiende”, añade la mujer. Cecilia Velasco, madre de Luz, comenta que Javier ya había ido a trabajar a Estados Unidos. Ésta era su segunda ida, pues la falta de dinero lo orilló a migrar nuevamente, ya que en el pueblo no hay trabajo.

Varios días pasó la familia de Javier en la incertidumbre, por no conocer su paradero debido a la falta de señal en esta comunidad enclavada en el distrito de Asunción Nochixtlán. La espera terminó este fin de semana, cuando las autoridades confirmaron a la familia la muerte del hombre, detalló la agencia de noticias El Universal.